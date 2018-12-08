الناظوري: توحيد جهود الأجهزة العسكرية أمر ضروري

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة العسكرية مباشرة كل إدارة لإختصاصها المنوط بها، حيث سيقتصر دور الغرفة على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة والإشراف عليها ومعالجة مكمن القصور في العمل المنجز.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الأركان للقوات المسلحة ، فإن الناظوري شدد خلال اجتماع ضم أعضاء الغرفة العسكرية ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية ومدراء الأمن ضرورة توحيد الجهود نحو تحفيز باقي الأجهزة الضبطية ذات الإختصاص النوعي نحو مباشرة أعمالها المنصوص عليها، وأن أي عراقيل أو عقبات قد تواجه هذه الأجهزة فإن الغرفة يقع على عاتقها مهمة تقديم الدعم اللازم لها ، واستطرد قائلاً، أن الحلول لاتمكن في الهروب من المشاكل وإنما في مواجهتها خاصة وأن الغرفة الأمنية يعتبر من صميم إختصاصها تقديم الدعم اللازم متى طلب منها ذلك ، كما أكد أن الغرفة ستمارس دورها الإشرافي على أعمال هذه الأجهزة ووضعها أمام مسؤولياتها.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المقر الكائن بمنطقة بودزيرة كمقر رسمي للغرفة الأمنية وألا يتم إستقبال أي معاملات كانت أو التعاطي معها إلا من خلال المقر المذكور.

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