قزيط: النواب والدولة أجسام تكلست وتخشبت

وصف عضو المجلس الأعلى بلقاسم قزيط، مجلسي النواب والدولة بأنهم أجسام “متكسلة متخشبة”.

وقال قزيط، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “مجلس النواب ومجلس الدولة أجسام تكلست وتخشبت، وهي تنفصل كل يوم عن واقع الناس، ويرفض كل منها التنازل قيد إنملة، لا يمكن أن يكون هناك حل حقيقي للأزمة السياسية في ليبيا ألا بتجاوز هذه الأجسام، ما يحدث بين الجسمين المتخاصمين هو لا يعدوا أن يكون نوع من التواطؤ لإبقاء الأمر على حالة، والبعبع الحقيقي الذي يرعبهم فعلا هو أن يكون للناس والشعب الكلمة العليا، لأنهم واثقون أن الشعب سيقذف بهم على قارعة الطريق”.

ورأى قزيط، “أنه رغم الأخطاء المشينة في التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب، ألا أن بيان مجلس الدولة بيان متسرع ويفتقر للحكمة، ولا يعبر عن المجلس لأنه لم يصدر في جلسة رسمية ولم يستشار الاعضاء فيه”، مشيرا إلى أنه في حال استمرار رئاسة المجلس في الانفراد بالقرارات فإن طيف واسع من الأعضاء سيكون جاهز لشق عصا الطاعة عن الرئاسة في أول سانحة.

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