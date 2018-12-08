المؤقتة تقرر فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين.
وبحسب القرار رقم (800) لسنة 2018 م فإنه يتم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين لتصبح وزارة العمل والتأهيل، وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفيما يلي نص القرار:
أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين.
وبحسب القرار رقم (800) لسنة 2018 م فإنه يتم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين لتصبح وزارة العمل والتأهيل، وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفيما يلي نص القرار:
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