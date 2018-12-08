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المؤقتة تقرر فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين.

وبحسب القرار رقم (800) لسنة 2018 م فإنه يتم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين لتصبح وزارة العمل والتأهيل، وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفيما يلي نص القرار:

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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