توجه لإيفاد طلبة جدد إلى كندا

قدم وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل خطة الوزارة في ملف الايفاد وتركيزها علي الجامعات العالمية، موضحاَ أن هناك تسعة عشر جامعة في كندا وما يقارب 100 جامعة في أمريكا ضمن الجامعات المعتمدة لدي الوزارة .

وأضاف خلال لقائه في تونس الجمعة سفيرة كندا المعتمدة لدى ليبيا هيلاري تشايلدرز، أن الهدف من هذا الاجتماع وضع آلية عمل واضحة للمرحلة القادمة والعمل على تقديم كافة التسهيلات للطلبة الليبين الراغبين والمستهدفين في برنامج الوزارة القادم.

وتم الاتفاق على تقديم تصور مكتمل من المكتب الكندي للتعليم الدولي حول إدارته لايفاد طلبة جدد لهذه الساحات والتنسيق مع قسم التأشيرات بالسفارة حول دور المكتب والوزارة في تنظيم موضوع التأشيرات للطلبة المستهدفين.



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