الناظوري ينظم مهام الغرف الأمنية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري أن عملَ الغرفة الأمنية سيقتصر على الدور الإشرافي وتنسيق الجهود الأمنية ومعالجة مكمن القصور في العمل المنجز.

وناقش الناظوري خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة الأمنية في بنغازي الكبرى، ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، كيفية تحفيز باقي الأجهزة الضبطية ذات الاختصاص النوعي، على مباشرة مهامها المنصوص عليها، مشيرا إلى أن أي عراقيل أو عقبات قد تواجه هذه الأجهزة فإن مهمة تقديم الدعم اللازم لها يقع على عاتق الغرفة.

واًصدر الناظوري تعليماته للجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إدارة الاستخبارات العسكرية لتحديد الأجسام المستغلة للصفة العسكرية في أي أعمال قد تعرّض الأمن العام للخطر تمهيداً لحصرها والتعامل معها.

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