«الناظوري» يُشدد على توحيد جهود الأجهزة العسكرية

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة العسكرية اختصاصاتها المنوط بها، حيث سيقتصر دور الغرفة على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة والإشراف عليها ومعالجة القصور في العمل المنجز.

وشدد الناظوري، خلال اجتماع ضم أعضاء الغرفة العسكرية ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية ومدراء الأمن، على ضرورة توحيد الجهود نحو تحفيز باقي الأجهزة الضبطية ذات الإختصاص النوعي نحو مباشرة أعمالها المنصوص عليها، وأن أي عراقيل أو عقبات قد تواجه هذه الأجهزة فإن الغرفة يقع على عاتقها مهمة تقديم الدعم اللازم لها.

واستطرد الناظوري، قائلاً، «الحلول لاتمكن في الهروب من المشاكل وإنما في مواجهتها خاصة وأن الغرفة الأمنية يعتبر من صميم اختصاصها تقديم الدعم اللازم متى طلب منها ذلك».

