تفعيل الدفع المباشر للطلبة في الخارج قريباً

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مع مدير الشركة العربية للخدمات المالية ابراهيم جاسم ، آلية تفعيل مشروع الدفع المباشر للطلبة الدارسين في الخارج من خلال البطاقات الإئتمانية التي تنوي الوزارة تنفيذها.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فإن وكيل الوزارة عادل جمعة، أكد أن الهدف من هذا المشروع تقديم خدمة للموفد بشكل عملي وسريع دون تكليف الطالب أي رسوم، وأن الاجتماع جاء لمعالجة أي ملاحظات تم تدوينها خلال الفترة الماضية من جهات الدولة المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام الشركة العربية للخدمات المالية أن الشركة العربية للخدمات المالية ستلتزم بكافة الملاحظات وستعمل مع الوزارة من أجل أن يرى هذا المشروع النور في أسرع وقت.

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