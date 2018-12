المتوسط:

أفادت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق، بأنها نفذت الزيادة لمرتبات العسكريين حسب الكشوفات الواردة من وزارة الدفاع.

وأضافت الإدارة، أن العمل جارٍ على إحالة مرتباتهم ضمن حوالة مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الإدارة، إلى أنه تم العمل أيضاً على مرتبات ضباط الصف المؤجل إحالتهم للتقاعد بالزيادة المقررة لمنتسبي الجيش، إلى جانب صرف علاوات التمييز للدرجات من 1 إلى 9.

The post «مالية الوفاق»: الانتهاء من زيادة مرتبات العسكريين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية