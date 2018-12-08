مفوضية الانتخابات: صعوبات ستواجهنا في تنفيد الاستفتاء

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بلخير، أن من بين الصعوبات التي ستواجه المفوضية في تنفيذ الاستفتاء هي وضع كل مواد الدستور في ورقة واحدة، بدل أن تكون العملية بنعم أو لا فقط.

وأضاف بلخير في لقاء صحفي، إن المفوضية ستعد لائحة بالمواد التي ستواجهها صعوبة في تنفيذها وستحيلها لمجلس النواب لإمكانية إعادة النظر فيها أو إعادة صياغتها.

وأشار بلخير إلى أن المفوضية ستنفذ خلال الأسبوع القادم برنامج محاكاة للعملية الانتخابية لمعرفة الوقت الذي سيأخده المواطن في العملية الانتخابية وعملية العد والفرز.