«الغرفة الأمنية» تنشر دوريات لتأمين طريق سبها طرابلس

أفادت الغرفة الأمنية المشكلة سبها «المثلث الأمني» بأنها سيرت ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ أمنية مشتركة مع الكتيبة 160 مشـاة لتفقد المنطقة المحيطة على ﻃﻮﻝ طريق طرابلس شرقي مدينة سبها تمهيدًا لتسيير دوريات مشتركة مستمـرة بالمنطقة والمدينـة سبها.

وأشارت الغرفة، إلى أن هذا التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة إيمانا لمنتسبيها وحرصهم على حماية المواطنين وإرساء الأمن والاستقرار بمدينة سبهـا.

