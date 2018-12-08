مشائخ وحكماء بنغازي يدعون “داخلية المؤقتة” لإحكام القبضة الأمنية بالمدينة

بنغازي-العنوان

دعا وفد مشائخ وحكماء وأعيان بنغازي داخلية المؤقتة لإحكام القبضة الأمنية في المدينة وضواحيها من خلال محاربة مظاهر الجريمة المنظمة وعمليات السطو والحرابة وغيرها، مؤكدين رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين.

وأشاد حكماء ومشائخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى بالعمل الأمني القائم على أيدي وزارة الداخلية وذلك خلال زيارة أجروها الخميس لديون وزارة الداخلية التقوا فيه بوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأكد الوفد أن كافة مشائخ وحكماء وأعيان القبائل الليبية يرفعون الغطاء الاجتماعي تماما عن كافة المجرمين المطلوبين لدى العدالة وأنهم لن يقفوا في صف أي مجرم يمتهن الإجرام خاصة في القضايا المخلة بالشرفة كالسرقة والسطو المسلح والحرابة.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني، ثمن وزير الداخلية المستشار بوشناف دور مشائخ واعيان وحكاء القبائل الليبية في إحكام العرف الاجتماعي فترة تعطل إعمال القانون خلال الحرب على الإرهاب.

وأشار بوشناف إلى أن بادرة المشائخ والأعيان والحكماء ليست بغريبة لكونهم لا يرضون بعبث المجرمين وإن كانوا من بني جلدتهم.

وناقش بوشناف مع الوفد إتاحة القانون الجديد لهيأة الشرطة إمكانية استخدام القوة من قبل رجال الأمن خلال تأديتهم لمهامهم.

وأوضح بوشناف أنه اعتمد مدونة السلوك الضابطة لعمل رجل الأمن وعلاقته بالمواطن والعكس، مؤكدا أنها ملزمة لجميع الأطراف في التعامل مع بعض.

وشدد المستشار على أن هذه الأيام ستشهد حملات أمنية واسعة للقبض على كل المجرمين المطلوبين للعدالة بالتعاون بين وزارة الداخلية والجيش الوطني.

وأكد بوشناف أنه لن يسمح بأن تكون مدينة بنغازي أو غيرها مسرحا للمجرمين يتحركون فيه بأريحية، قائلا “إننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بحياة الناس وأرزاقها.”

ودعا المستشار كافة مشائخ وأعيان وحكماء القبائل الليبية للتنسيق المباشر مع الوزارة في القضايا التي تتطلب معالجتها بالعرف الاجتماعي، مثمنا رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين.

وفي ختام اللقاء، كرم وفد مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى وزير الداخلية لدوره في تعزيز الأمن في بنغازي وغيرها من مدن البلاد من خلال منحه درعا تكريميا، مثمنين بناء الوزارة وتوفير كافة احتياجاتها حتى تتمكن من أداء دورها الهام المنوط بها.

وأكد الوفد ان بيانات المشائخ والأعيان السابقة حيال رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين ماتزال سارية، وأنه بإمكان رجل الأمن الاستناد عليها بجانب القانون في محاربة المجرمين.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية