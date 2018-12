آلية تفعيل الدفع المباشر للطلبة الدارسين في الخارج على أجندة «تعليم الوفاق»

المتوسط:

بحث زير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، مع مدير الشركة العربية للخدمات المالية إبراهيم جاسم، آلية تفعيل مشروع الدفع المباشر للطلبة الدارسين في الخارج من خلال البطاقات الإئتمانية التي تنوي الوزارة تنفيذها.

وأكد وكيل الوزارة عادل جمعة، أن الهدف من هذا المشروع تقديم خدمة للموفد بشكل عملي وسريع دون تكليف الطالب أي رسوم، وأن الاجتماع جاء لمعالجة أي ملاحظات تم تدوينها خلال الفترة الماضية من جهات الدولة المختلفة.

وفي سياق ذي صلة، قال مدير عام الشركة العربية للخدمات المالية، إن الشركة العربية للخدمات المالية ستلتزم بكافة الملاحظات وستعمل مع الوزارة من أجل أن يرى هذا المشروع النور في أسرع وقت.

