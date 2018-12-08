تعليم الوفاق تبحث مع السفارة الامريكية سبل تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين

ليبيا – إلتقى وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بمقر السفارة الأمريكية في تونس أمس الجمعة السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودّي وذلك بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة ومدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين محمد العتوق وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابولائحة.

عبد الجليل أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن هناك 100 جامعة أمريكية من ضمن الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم والتحاق الطلاب الليبين بها يحتاج إلى تكاثف كل الجهود وذلك من خلال وضع آلية في كيفية حصولهم علي التاشيرة الأمريكية.

وفي سياق متصل أوضح الملحق الفني في السفارة بأن هناك مكاتب تعليمية أمريكية تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الامريكية ستعمل علي تنظيم هذا الأمر من خلال توقيع إتفاقية مع الوزارة تحت إشراف السفارة وأن أغلب هذه المكاتب علي تنسيق مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم،

وأفاد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم محمد العتوق بعقد اجتماعات فنية عديدة شارك وزير التعليم في بعضها منها بهدف تنفيذ مشروع ابتعاث طلبة ليبيين لأمريكا وحصولهم علي التأشيرات بآلية منظمة وواضحة.

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