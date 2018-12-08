وزارة التعليم تبحث آلية تفعيل البطاقات الائتمانية للطلبة الدارسين في الخارج

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، مع مدير عام الشركة العربية للخدمات المالية، إبراهيم جاسم آلية تفعيل مشروع الدفع المباشر للطلبة الدارسين في الخارج من خلال البطاقات الائتمانية التي تعتزم الوزارة الشروع في تنفيذها.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن المشروع سيبدأ في مرحلته الأولى في ساحتي بريطانيا وماليزيا بهدف معرفة الطلبة قيمة وفعالية هذا المشروع الوطني، بهدف تقديم الخدمة للموفد بشكل عملي وسريع دون تكليف الطالب أي رسوم وفق الوزارة.

يشار إلى أن وزير التعليم، عثمان عبد الجليل أكد الأربعاء في كلمة ألقاها في أعمال المؤتمر العالمي للتعليم الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عزم وزارته الانخراط في مشروع التنمية المستدامة الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتحقيق الالتزامات المترتبة عليه.

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