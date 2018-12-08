العائدون من ليبيا.. دعوات لاستغلال التجارب القاسية في محاربة تهريب اللاجئين

مع استمرار عودة المهاجرين النيجيريين في أفواج إلى بلادهم عقب مرور بعضهم بتجارب قاسية أثناء احتجازهم في ليبيا بحسب موقع “cameroun journal du”، دعا المنسق العام بالوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ “نيما”، كل العائدين للاندماج في مجتمعاتهم مرة أخرى، دون السماح لهذه التجارب أن تحدد مسار حياتهم ومستقبلهم.

وأضاف الموقع، أن المنسق العام للوكالة سيجون أفولايان، أكد أن آخر فوج وصل إلى نيجيريا، جاء الخميس 6 ديسمبر، على متن طيران نوفيل التونسي مباشرة إلى مطار مورتالا محمد الدولي.

وتكون الوفد الأخير بحسب أفولايان، من 193 نيجيريًا، من ضمنهم 96 من الإناث و97 من الذكور وعدد من الأطفال والرضع، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة.

وأشار “أفولايان”، إلى أن الحكومة النيجيرية والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، يوفرون فرصًا للعائدين من خلال عدد من البرامج التأهيلية، مناشدًا القطاع الخاص داخل نيجيريا بالعمل على مساعدة الحكومة في إعادة دمج العائدين في المجتمع وتحويلهم إلى أفراد أكثر قدرة على الإنتاج داخل بلدهم.

وظهرت عدد من الدعوات الأخرى التي تطالب العائدين بأن يستغلوا خبراتهم في ليبيا – حتى وإن كانت سيئة – في محاربة تهريب اللاجئين والكشف عن هويات جميع المتورطين في هذه الجريمة.

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