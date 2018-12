المتوسط:

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، إنه لا يمكن أن يتأتى حل حقيقي للأزمة السياسية في ليبيا إلا بتجاوز أجسام مجلسي النوّاب والدولة.

وأضاف قزيط، أنّ ما يحدث بين الجسمين المتخاصمين الآن، لا يعدو عن كونه نوعا من التواطؤ لإبقاء الأمر على حالة.

وأشار قزيط، إلى أنَّ المجلسين يزدادان انفصالاً وابتعاداً عن واقع الناس يوماً بعد يوم، ويرفض كل منهما التنازل قيد أُنملة.

