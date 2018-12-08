اختتام البرنامج التدريبي .. الأحزاب السياسية طبيعتها وبناءها

اختتمت إدارة بناء القدرات، بحزب التكتل المدني الديمقراطي برنامجها التدريبي “الأحزاب السياسية .. طبيعتها وبناءها”، يوم الإثنين الماضي.

وبحسب المكتب الإعلامي للتكتل، جاء البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن باقة البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات ومعارف وإمكانيات أعضاء الحزب سياسياً وفكرياً، والتي تشمل الدولة المدنية المفهوم والمبادئ، إلى جانب الشرعية الدستورية، دبلوماسية الاعلام، إلى جانب الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي وليبيا، والمسؤولية والمواطنة، وكذلك فنون الاتصال والتواصل.

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