بالخير: مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية وبعيدة عن أي صراع في السياسة

قال عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير السبت، إن المفوضية دورها تنفيذي، وبعيدة عن أي صراع سياسي، وستمضي في تنفيذ خطتها الموضوعة للانتخابات.

وأوضح بالخير في تصريح للرائد أنها ليست طرفا في أي خلافات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكدا أنهم ماضون في تنفيذ مراحل الانتخابات وفق ما هو مفروض ما لم يتدخل القضاء أو جهة تشريعية لتوقفهم.

وشدد بالخير على أن المفوضية وطوال الفترة الماضية حافظت على وحدتها بعيدا عن الصراع السياسي وانقسامه، وهو ما تحاول العمل به في الوقت الحاضر.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أبدى الخميس الماضي في بيان له استغرابه من قبول المفوضية لقانون الاستفتاء على الدستور مع أنه لا زال قيد التداول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية