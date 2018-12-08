حسن الصغير: “النواب” أصدر قانون الاستفتاء المعيب للبقاء فترة أطول في حال تم إلغاءه

بنغازي-العنوان

اعتبر السياسي الليبي، حسن الصغير، أن الهدف من وراء إصدار قانون الاستفتاء المعيب، من قبل مجلس النواب، أنه في حال تم إلغاء القانون سيبقون فترة أطول من فترة إصداره.

وقال الصغير، على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، يوم الجمعة “إن مجلس النواب منذ إصداره لقانون الاستفتاء المعيب والتعديل الدستوري قالوا حرفيا (من لديه اعتراض فليذهب للقضاء) وهذه المقولة ليست ثقة بالنفس أو احترام للقانون أو العدالة ولكن بمنطق مصلحتهم؛ لأنه وببساطة شديدة إن تم إلغاء القانون والتعديل من القضاء سيبقون فترة أطول من الفترة التي حققوها بإصدار قانون الاستفتاء والتعديل”.

وكان قد أقر مجلس النواب في جلسة 26 نوفمبر تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وينص التعديل على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر وفقا للأقاليم الثلاث وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم، بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

ورافق الإقرار نفي عضو مجلس النواب زياد دغيم له، مؤكدا عدم إجراء عملية التصويت على تلك البنود؛ لعدم وجود نصاب كاف، محذار الليبيين وكافة المؤسسات المعنية من خطورة تضمين الاتفاق السياسي بهذه الطريقة.

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