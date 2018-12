المتوسط:

ناقش المدير العام بالإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة مع وزير الصحة المكلف ورئيس اللجنة الفنية للشراء المحلي بالمجلس الرئاسي ومدير عام مستشفى طرابلس المركزي، أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمستشفى، وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين رغم المبالغ التي تم صرفها على المستشفى.

وخلال اللقاء، تم التركيز على مجموعة من المحاور الرئيسية منها التوصل إلي ضرورة القيام بإجراءات تأديبية فيما يتعلق بالمتغيبين والممتنعين عن أداء عملهم.

كما تمَّ مناقشة، ضبط مداخل ومخارج المستشفى وتفعيل مدخل الزوار وتفعيل مصرف الدم والبدء بتجهيزه بالسرعة القصوى.

The post تردي الخدمات بمستشفى طرابلس على أجندة «ديوان المحاسبة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية