الشاطر: عقيلة يسعى لقطع طريق المؤتمر الجامع

اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، رئيسَ مجلس النواب عقيلة صالح بسعيه لقطع الطريق على المؤتمر الوطني الجامع بهدف فرض انتخابات قبل شهر يناير القادم واصفاً تحركات عقيلة بالصراع الماراثوني.

وذكر الشاطر في تغريدة على تويتر إن المفوضية العليا للانتخابات تتماهى مع إلحاحه، متسائلاً ما هي مصلحتهما في انتخابات تبنى على قانون به خلل دستوري وضد طموحات الليبيين؟.

وطالب الشاطر مفوضية الانتخابات بأن تكون أكثر تريثاً وحيادية ولا تنحاز لطرف باستلامها لقانون الاستفتاء من مجلس النواب، مبيناً أن إرادة الأعضاء غُيبت من حيث توفر النصاب القانوني الأمر الذي سيجر الى طعون ورفض.

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