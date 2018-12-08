بالصور | إدارة البحث الجنائي تفكك مفخخات زرعتها التنظيمات الإرهابية بمدرسة في بنغازي

ليبيا – أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي على إستمرار مساعي وجهود أعضاء قسم كشف وإبطال المتفجرات التابع للإدارة لنزع الألغام وللكشف عن بقايا ومخلفات الحرب التي تنتشر بكميات كبيرة في الأماكن التي كانت ميادين اشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية.

الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أنه أثناء تمشيط مدرسة “شهداء الصابري” تم تفكيك لغمين جاهزين للتفجير من قبل أعضاء وحدة كشف وإبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

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ونوّهت إلى أن هذه المدرسة هي ذاتها التي أصيب فيها عضوين من الوحدة خلال الأيام السابقة أثناء تفكيك لغم، مؤكدةً على أنه سيتم إستكمال تمشيط المدرسة بالكامل إلى حين التأكد من خلوها من أي مخاطر ومن ثم الإنتقال إلى تمشيط مدرسة اخرى.



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