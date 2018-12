المتوسط:

طالبت إدارة مطار بنينا الدولي، كافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة لإدارة المطار، خاصة الفنية منها، التواجد بكافة القوى العمومية في مقارها.

وأشار المكتب الإعلامي للمطار، إلى إن هذه الدعوة جاءت للبدء في أعمال الصيانة الطارئة، بالإشارة إلى إعلان حالة الطوارئ بالمطار في وقت سابق.

