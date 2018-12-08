تنفيذ زيادة مُرتبات العسكريين

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، اليوم السبت، أنها نفذت الزيادة المالية المُقررة لمرتبات العسكريين، والمُعلن عنها سابقاً.

وأشارت الوزارة في تنويه على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أنه يجري العمل على تحويل مُرتبات العسكريين ضمن حوالات مُرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر.

وأضافت، أنها عملت على تنفيذ مرتبات ضباط الصف المؤجل إحالتهم للتقاعد بالزيادة المُقررة لمُنتسبي الجيش الليبي وصرف علاوة التمييز للدرجات من 1 إلى 9.

يُشار إلى أن مالية الوفاق قد شرعت بتنفيذ قرار رفع مُرتبات مُنتسبي المؤسسة العسكرية في سبتمبر الماضي، بعد حصولها على قائمة بأسمائهم من قبل وزارة الدفاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية