عاجل.. الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعا موسعا في بنغازي

بنغازي-العنوان

عقدت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت، اجتماعا موسعا في بنغازي لمناقشة مشاكل السيول التي تعرضت لها المدينة في الأيام القليلة الماضية.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط، رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، بحضور عدد من وزراء حكومته.

كما تطرق الاجتماع إلى الأمراض التي ينقلها المهاجرين غير الشرعيين بعد تسجيل عديد الحالات بحسب وزارة الصحة.

وناقش رئيس مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للأورام في بنغازي، وتطوير مركز الأشعة بالمدينة من خلال إضافة بعض المباني ليكون على جودة عالية.

وكانت قد شهدت مدينة بنغازي، الأيام الماضية ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية بالمدينة، ما اضطر الحكومة إلى تعليق الدراسة.

كما تعرض مطار بنينا الدولي إلى الغرق بسبب انهيار مفاجئا لأحد الأودية المحيطة ما تسبب في تعرضه للسيول، مما أدى إلى دخول المياه بشكل كبير إلى صالات الركاب وتعطيل العمل به دون سابق إنذار، الأمر الذي أضطر إدارة مطار بنينا الدولي الأربعاء الماضي إعلان تعليق الرحلات الجوية مؤقتا.

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