داخلية الوفاق تبحث سبل النهوض بالمنافذ

بحث مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الطاهر المحمودي، مع عدد من مدراء أمن منافذ المنطقة الغربية أوضاع وواقع العمل في هذه المنافذ.

وأكد المحمودي خلال الاجتماع الذي جرى الخميس الماضي سعي الإدارة إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار وتعزيز دور هذه المنافذ في المحافظة على أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين وتسهيل عملية عبورهم وفق المعايير الدولية.

وأضاف بأن هذا التطبيق يتم من خلال وضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة لمنع الدخول غير المشروع والتهريب.

وعرض مدراء منفذ ميناء مصراتة ومطار مصراتة وميناء الخمس ومطار معيتيقة وميناء طرابلس ومطار طرابلس الدولي ومطار زوارة ومديري أمن منفذ راس جدير البري ومنفذ وازن البري، ممن حضروا الاجتماع، العراقيل والصعوبات التي تواجه عملهم واحتياجاتهم تمهيدا لتذليلها والوقوف عليها بوصف هذه المنافذ شريان التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأشخاص بمختلف فئاتهم وجنسياتهم.

كما وشهد الاجتماع تقديم شرح بشأن عملية المسح الأمني التي يقوم بها رجال الأمن المكلفين بهذه المنافذ من أجل الكشف عن الممنوعات وتفتيش المسافرين والبضائع حسب الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة داخلية الوفاق لرفع مستوى الأداء وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمل.

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