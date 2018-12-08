صحة الموقتة تتابع الأوضاع الصحية بمركز بنغازي الطبي

تابع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي، الأوضاع الصحية بمركز بنغازي الطبي.

وأوضح الفسي، أن الزيارة التي أجريت أمس الجمعة، جاءت بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير عمل المركز والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وأضاف مدير إدارة التفتيش والمتابعة أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام ، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2018 .

هذا وخلصت الزيارة، إلى التوصل لحجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا