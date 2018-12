«بالخير»: مفوضية الانتخابات ماضية في تنفيذ مراحل الانتخابات

المتوسط:

أكد عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات، عبد الحكيم بالخير، أنَّ المفوضية بعيدة عن أي صراع سياسي، إذ ستمضي في تنفيذ خُطتها الموضوعة للانتخابات، قائلاً: «المفوضية دورها تنفيذي».

وشدد بالخير، على أن المفوضية وطوال الفترة الماضية حافظت على وحدتها، كونها بعيدة عن الصراع السياسي وانقسامه، وهو ما تحاول العمل به في الوقت الحاضر.

وأشار بالخير، إلى أنها ليست طرفا في أي خلافات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكدا أنهم ماضون في تنفيذ مراحل الانتخابات.

