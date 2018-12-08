كشلاف: قانون الاستفتاء غير نافذ قانونياً

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف ، إن قانون الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب غير نافذ قانونياً ودستورياً؛ لأنه لم يتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي.

وأضاف كشلاف في تصريحات صحفية، لقناة بانوراما، أن مجلس النواب لم يشكل لجنة مشتركة مع الأعلى للدولة وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي للوصول لتوافق معين وصيغة مشتركة، وهذا ما يفتح الباب لإمكانية الطعن في مشروع قانون الاستفتاء، مشيراً إلى أن القانون معقد جداً، وبه إشكاليات قانونية عديدة.

وأكد كشلاف على أن كل دساتير العالم تمت بمحدودية الإجابة إما بنعم أو بلا، مشيراً إلى أن المجلس يضع عقبات وعراقيل في إنجاز العملية الاستفتائية بشكل عام.

يُذكر أن مجلس النواب صادق، الاثنين الماضي، على التعديلين العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.

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