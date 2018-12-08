وزراء خارجية ودفاع جوار ليبيا يعقدون الجمعة اجتماعا بالنيجر

يعقد وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية لدول جوار ليبيا اجتماعا بالعاصمة النيجيرية “نيامي” الجمعة المقبلة؛ لبحث حماية الحدود المشتركة.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع سينظر في الاتفاق المشترك حول الحدود وتأمينها الذي وُقع في مايو المنصرم بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد بشأن محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل.

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم استضافت الأسبوع المنصرم اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وبمشاركة جامعة الدول العربية، والاتحادين الأوروبي والإفريقي، بالاضافة إلى فرنسا وإيطاليا.

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