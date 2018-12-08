استئناف الرحلات بمطار بنينا الدولي

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، أمس الجمعة، إعادة استئناف الرحلات بالمطار، بعد توقفه بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدها بنغازي.

وقالت الإدارة أنه تم تصريف مياه الأمطار والانجرافات وآثارها التي غطت صالات الركاب بالمطار.

وتعرض المطار إلى الغرق بسبب انهيارا مفاجئا لأحد الأودية المحيطة ما تسبب في تعرض المطار للسيول، مما أدى إلى دخول المياه بشكل كبير إلى صالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار.

الأمر الذي أضطر إدارة مطار بنينا الدولي الأربعاء الماضي إعلان تعليق الرحلات الجوية مؤقتا.

ودعت إدارة المطار اليوم السبت، كافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة لها، وخاصة الفنية منها التواجد بكافة القوى العمومية في مقارها للبدء في أعمال الصيانة الطارئة.



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