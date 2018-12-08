وفد ليبي مصري يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي

عقـد الخميس المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية في باريس.

وشاركت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة في اعمال المنتدى بدعوة من الغرفة التجارية العربية الفرنسية وذلك من اجل اتاحة الفرص للشراكة الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا في فرص الشراكات والتنمية.

وحظي المنتدى بحضور واسع من قبل الفرنسيين وحيث تمّت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأثمرت اللقاءات وحلقات العمل التي تمّت خلال المنتدى عن توصيات كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وليبيا .

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