قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إنَّ هناك العديد من الخيارات لتحقيق توحيد السلطة التنفيذية والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار نصية، إلى أنَّ مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز.

ولفت نصية، إلى أنه رغم وجود أجندات خارجية لعرقلة هذا المشروع إلى جانب أنانية من قِبل بعض الشخصيات، إلا أنه سيتم الاستمرار والمضي من أجل تحقيقه.

