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الفقيه: الحديد والصلب تُوفّر 6000 فرصة عمل

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكّد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، أن الشركة ستقوم بتشغيل مصنع درفلة القضبان الثاني، مُشيراً إلى أنها تعمل على توفير 6000 فرصة عمل.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماعه مع النائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

وتناول الاجتماع مسألة التعاون بين القطاعات العامة والخاصة بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تواجه الشركة في مسألة الإنتاج والتصنيع.

وشدّد الفقيه خلال الاجتماع على ضرورة الرفع من القدرة الإنتاجية للشركة من 800 ألف طن إلى 4 ملايين طن سنويا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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