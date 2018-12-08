إغلاق 20 محل لبيع الأدوية بمنطقة الدريبي

نظم مركز الرقابة على الاغذية و الادوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي الخميس الماضي في اطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي و تحت شعار ” من أجل صحة وسلامة المستهلك ” حملة تفتيشية على سوق الادوية و المستلزمات الطبية بشارع الدريبي ” طرابلس ” .

وتهدف الحملة الى العمل على تصحيح الاوضاع بكل حزم و تقديم النصائح و الارشادات للتجار لتحقيق الامن الغذائي و الدوائي وشارك في هذه الحملة أكثر من 100 مفتش مختص في مجال الادوية ليتم ضبط الكثير من الادوية منتهية الصلاحية و أدوية أخرى تُصرف بشكل غير منضبط كالأدوية التي تُصرف للمرضى النفسيين .

ومن خلال الجولة تم اقفال 20 محل بالشمع الاحمر لمخالفتها الشروط و الضوابط، كما تم العثور على مكان وسط منطقة سكنية يتم فيه رمي المخلفات الدوائية الضارة بقرب سوق الادوية دون مبالاة رغم خطورتها على حياة الاطفال والناس وتم اتخاذ التدابير اللازمة، وتم أيضاً ضبط شاحنة محملة بالأدوية غير الشرعية وغير معروفة المصدر ومنها ما هو ممنوع من الاستيراد.

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