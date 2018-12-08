أوبك وحلفاؤها يجتازون اختبار التعاون ويخفضون إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً

وصلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها أمس الجمعة إلى اتفاق يقضي بتقليص إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا عقب محادثات استمرت على مدى يومين في فيينا.

ومن المقرر أن تخفض المنظمة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا من يناير في حين سيسهم الحلفاء بتخفيضات قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وقفزت أسعار النفط نحو 5 في المائة لتتجاوز 63 دولارا للبرميل إذ إن الخفض الإجمالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يتجاوز الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق.

وقال متحدث “أوبك” أنه سيتم احتساب الخفض انطلاقا من مستويات الإنتاج في (أكتوبر) على أن يتم النظر فيه مجددا في أبريل المقبل.

ويهدف هذا الخفض الذي يوازي أكثر بقليل من 1 في المائة من الإنتاج العالمي إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته 30 في المائة في شهرين وتؤمن “أوبك” وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام وتربطهم شراكة منذ عامين.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو الثلث منذ أكتوبر إلى ما يقل عن 60 دولاراً للبرميل في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في “أوبك”.

وحفز انخفاض السعر “أوبك” وحلفاءها على بحث تخفيضات الإنتاج، وظل الاتفاق على المحك ليومين بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأمريكية، لن تحصل على استثناء وقد تعرقل الاتفاق.

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