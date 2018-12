«الوطنية للنفط» تُقدم ميزانيتها الجديدة لوزارة المالية

المتوسط:

قدَّمت المؤسسة الوطنية للنفط، ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية.

وشملت هذه الميزانية طلب تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة 67 بالمئة، لجميع عاملي قطاع النفط والغاز، وذلك وفقا لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013.

ويأتي ذلك في أعقاب المراسلات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال تلك الفترة إلى وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أدان بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب، وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.

