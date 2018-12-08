نصية : رغم الأجندات الخارجية سنستمر في هذا المشروع

أكد رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية أن “مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز”.

وقال نصية في تغريدة له بموقع “تويتر” “ندرك تماما أن هناك انتهازية وهناك أنانية شخصية وأجندات خارجية ومع ذلك سوف نستمر من أجل تحقيق هذا المشروع ولدينا العديد من الخيارات لتحقيق ذلك والوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وكان نصية أعلن اتفاق مجلسي النواب والدولة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية والبدء في الخطوات العملية لذلك داعيا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن واختيار عناصر قادرة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة والتي تتطلب توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحد من التدخل الخارجي.

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