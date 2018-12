«مركزي البيضاء»: تحسن الأزمة المالية مرتبط بتدفق السيولة للمصارف

المتوسط:

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الآغا، إنهُ إذا استمرت عملية تدفق السيولة للمصارف فسيكون هناك تحسنا في الأزمة، داعيا المصرف المركزي لتشجيع التعامل الإلكتروني.

وأضاف الآغا، أن الإصلاحات المالية التي انطلقت كتخفيض نفقات الحكومة وإلغاء الدعم عن المحروقات، هيَّ إصلاحات لإخفاق كان قد ساد بالماضي.

وأشار الآغا، إلى أنَّ الأوضاع بدأت بالتحسن، وفي بداية الشهر الجاري كان هناك عزوفا عن فتح الاعتمادات بسبب مخاوف من انخفاض سعر الصرف والرسم.

