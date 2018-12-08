مطار بنينا يستأنف رحلاته بعد توقفه ليومين بسبب السيول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، عن استئناف الرحلات من وإلى مطار بنينا بعد توقفها منذ الأربعاء الماضي، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بنغازي وضواحيها.

وعلقت إدارة مطار بنينا رحلاتها بالمطار بسبب الانهيار المفاجئ في وداي القطارة المحيط بالمطار مما أدى إلى انهمار السيول على المطار، الأمر الذي نتج عنه دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار.

وثمنت إدارة المطار، جهود كل من ساهم في شفط مياه الأمطار وانجرافات سيول وادي القطارة التي ملئت صالات الركاب بمطار بنينا، وفق ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وقد شهدت مدينة بنغازي وضواحيها الأسبوع الماضي سقوط أمطار بكميات غزيرة لم تشهد المدينة مثيلها منذ سنوات، تسببت في زيادة منسوب المياه في العديد من المناطق بالمدينة مما أدى إلى إغلاق بعض شوارعها.

وتعرضت عدة مناطق في غرب وجنوب غرب بنغازي لارتفاع في كمية منسوب المياه، مما دفع أهالي هذه المناطق إلى مغادرة منازلها، وذلك بسبب السيول القادمة من وادي القطارة الذي يمر عبر تلك المناطق، من بينها مناطق الرجمة وبنينا وجردينة والهواري وبوصنيب وقاريونس وغيرها.

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