قزيط: لا يوجد حل حقيقي للأزمة الليبية إلا بتجاوز مجلسي النواب والدولة

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل حقيقي للأزمة السياسية في ليبيا إلا بتجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال قزيط في تصريح صحفي لليبيا الخبر اليوم الجمعة، إن “مجلسي النواب والأعلى للدولة أجسام تكلست وتخشبت، وأنها تنفصل كل يوم عن واقع الناس، ويرفض كل منها التنازل قيد أنملة”، على حد تعبيره.

وأوضح قزيط، أنه ما يحدث بين الجسمين المتخاصمين هو لا يعدوا أن يكون نوع من التواطؤ لإبقاء الأمر على حاله، مضيفا أن “البعبع الحقيقي الذي يرعبهم فعلا هو أن يكون للشعب الكلمة العليا، لأنهم واثقين أن الشعب سيقذف بهم على قارعة الطريق”، وفق قوله.

وأكد قزيط، أنه رغم الأخطاء المشينة في التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب، إلا أن بيان المجلس الأعلى للدولة متسرع ويفتقر للحكمة، وأنه لا يعبر عن المجلس الأعلى لأنه لم يصدر في جلسة رسمية ولم يستشار أعضاء المجلس.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أنه إذا استمرت الرئاسة في انفرادها بالقرار فإنه طيف واسع من أعضاء المجلس جاهز لشق عصا الطاعة عن الرئاسة في أول فرصة سانحة، على حد قوله.

ويتلقى مجلسا النواب والأعلى للدولة انتقادات واسعة من عدة أطراف وشخصيات محلية بشأن جهودهم ومساعيهم لحل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا منذ سنوات.

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