المتوسط:

بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية في باريس، عقـد المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي الثالث، الذي تُنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية.

وشاركت الغرفة الاقتصادية الليبية- المصرية المشتركة في أعمال المنتدى بدعوة من الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وذلك من أجل إتاحة الفرص للشراكة الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا في فرص الشراكات والتنمية.

وخلال اللقاء، تمّت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأثمرت اللقاءات وحلقات العمل التي تمّت خلال المنتدى عن توصيات كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وليبيا.

The post انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي بحضور وفد ليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

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