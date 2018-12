المتوسط:

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضدَّ مرض الحصبة وشلل الأطفال، بالإضافة إلى إعطاء فيتامين « أ».

كما تنطلق هذه الحملة، في جميع المراكز والوحدات الصحية التابعة لإدارة خدمات الصحة البريقة الجديدة، العرقوب، بشر، العقيلة، خور أوقيدة.

