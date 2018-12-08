افتتاح موانئ التصدير بعد إغلاقها نتيجة الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة إعادة فتح موانئ تصدير الخام بالهلال النفطي وطبرق بعد إغلاقها في وقت سابق نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة رويترز؛ إن صهاريج التخزين في ميناء السدرة يمكنها أن تستوعب إنتاج ثلاثة أيام؛ وإن السعة التخزينية لصهاريج التخزين في ميناء رأس لانوف تكفي لأربعة أيام أخرى؛ فيما تكفي السعة التخزينية لصهاريج الحريقة خمسة أيام.

وكانت موانئ الهلال النفطي قد توقفت عن العمل بسبب رداءة الأحوال الجوية، وهو مادفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى تأجيل عمليات تحميل الخام المبرمج تصديره هذا الأسبوع.

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