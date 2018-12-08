منظمات إنقاذ دولية توقف عملياتها في المتوسط

أعلنت منظمتا أطباء بلا حدود وإس أو إس ميدي تيراني، اضطرارهما إلى وقف عملياتهما في المتوسط بسبب ما سمته حملة تشويه قادتها حكومات أوروبية.

ووصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود فيكي هوكينز في بيان الجمعة، قرار وقف العمليات باليوم المظلم؛ قائلة إن الحكومات الأوروبية لم تخفق فقط في المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، بل عملت أيضا على تخريب محاولات الآخرين لإنقاذ الأرواح، وفق تعبيرها.

وكانت السفينة أكواريوس التي تديرها منظمتا أطباء بلا حدود وإس أو إس ميدي تيراني؛ آخر سفينة إنقاذ غير حكومية تعمل في ليبيا، من مجموع خمس مجموعات كانت عاملة في المتوسط العام الماضي.

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