انطلاق حملة التطعيمات الوطنية في سرت

” تحت شعار معاً من أجل أطفالنا”، انطلقت صباح اليوم السبت حملة التطعيمات الوطنية ضد مرض الحصبة الحميراء وشلل الأطفال في سرت، والتي تستهدف 62337 طفلاً وطفلة من عمر يوم وحتى عمر 15 سنة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، أن الحملة جرت بحضور عميد البلدية، وبمساهمة فاعلة من جميع المراكز الصحية في البلدية ومشاركة شبيبة الهلال الاحمر سرت ومفوضية الكشافة والمرشدات سرت

هذا وتستمر الحملة لمدة أسبوع في 14 مرفقاً صحياً منتشرة في مختلف أحياء البلدية، إضافة إلى 10 فرق طبية مساعدة ستقوم بزيارة التلاميذ المستهدفين بالتطعيم في مدارسهم .

وهذا وقد قامت بلدية سرت بالمساهمة في الدعم اللوجستي للحملة بتوفير نقل التطعيمات لجميع المراكز الصحية وتوفير الاعاشة لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة المشاركة في الحملة .

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