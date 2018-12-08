الرعيض يشكك بإبقاء 40 مليار دينار خارج المصارف

أكد رئيس غرفة التجارة بمصراتة محمد الرعيض، أن تغيير سعر صرف الدينار أثر بشكل ايجابي من حيث توفير السلع والمواد الخام.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا، أن عدم وجود الحوالات المصرفية جعل الكثير يتجهون للشراء من السوق الموازين سيما أن الكثير من الاعتمادات تحتاج إلى سرعة تحويل.

وقال الرعيض أننا نتمنى على المصرف المركزي الموافقة على الحوالات المصرفية، فسرعة التحويل ضرورية جدا للمتعاملين.

ونوه الرعيض الى أن المصارف ليس لديها أعداد كافية من الموظفين لفتح الاعتمادات ، وهناك مشاكل تحتاج لحلها تتعلق بفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية.

وبيّن الرعيض أن وجود سعري صرف هو المصدر الأساس للفساد ، وبالتالي تحديد سعر الصرف وتوفر الاعتمادات أهم عامل للقضاء على الفساد.

ولفت الرعيض إلى أن المصارف قامت بدور كبير بتسهيل الاعتمادات ، وذلك واضح من خلارل حجم الاعتمادات وكميتها ونوعيتها، وتوفر السيولة بالكثير من المصارف ، ونتمنى أن يتم اتخاذ قراارات بإدراج التعامل الإلكتروني.

وحول ما أثير عن احتفاظ رجال الأعمال بـ 40 مليار دينار كسيولة، وثلاثة أرباعهم يجمدها خارج المصارف، اوضح الرعيض أنه لا يصدق هذا الرقم ، مشيرا الى أن عدم فتح الاعتمادات إضافة لسحب المرتبات المقدرة بـ 25 مليار ، هو الذي أدى لإبقاء السيولة خارج المصارف.

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