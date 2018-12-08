السراج يطّلع على أوضاع خدمات مستشفى طرابلس الجامعي

أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على ضرورة تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة في مستشفى طرابلس الجامعي.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس، فإن السراج وفي إطار متابعته للقرارات الصادرة حول تحسين الخدمات بمستشفى طرابلس الجامعي، التقى مع رئيس مجلس إدارتها الدكتور نبيل العجيلي اليوم السبت.

وعرض د. العجيلي تقريراً عن الخطوات التي اتُخذت لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته، وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقًا للعقد الموقع بهذا الشأن نهاية شهر سبتمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا