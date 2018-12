“السراج” يلتقي رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي د.نبيل العجيلي.

وعرض رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي د. العجيلي تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته، وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقا للعقد الموقع بهذا الشأن نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد السراج على أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة والتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق ذلك.

