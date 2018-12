لجنة أزمة الوقود : الازدحام أمام المحطات في طرابلس سينتهي خلال 72 ساعة

المتوسط:

أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز ، ” أن الازدحام أمام محطات الوقود في طرابلس بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر دخول نواقل الوقود، و عمليات التهريب في المنطقة الغربية ومناطق الجبل “.

وأكملت اللجنة، خلال بيان لها اليوم السبت، ” أن شركة البريقة لتسويق النفط وشركات التوزيع بالتنسيق مع الجمعية العربية لنقل النفط ومشتقاته تقوم بتحويل كميات يوميا تقارب المليون لتر من مستودع مصراته النفطي لمحطات الوقود مباشرة بالعاصمة طرابلس كدعم لناقلة الوقود الراسية بميناء طرابلس البحري والمحملة بأكثر من 25 مليون لتر والتي مستمرة في تزويد المحطات مباشرة بكميات تعتبر ممتازة لإنهاء الازدحام الراهن بالعاصمة”.

وأضافت اللجنة، أن وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للأمن المركزي والقوات الجوية قامت بجهود أصبحت واضحة للعيان نسبيا والتي بكل تأكيد ستصلنا إلى انتهاء نقص الوقود في المنطقة الغربية ومناطق الجبل” .

وأوضحت اللجنة، ” أن الازدحام سينتهي خلال 72 ساعة القادمة ، و أما فيما يتعلق بالجنوب فأن العمل لازال جاري بعقد الاجتماعات المكثفة مع الجهات الأمنية والعسكرية لوضع خطة محكمة لضمان وصول الوقود والغاز للمناطق الجنوبية “.

